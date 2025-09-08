Bernburg/Staßfurt/Calbe - Vor Aufbrüchen von Kleintransportern warnt das Polizeirevier Salzland. Die sind gegenwärtig vermehrt Ziel bislang unbekannter Einbrecher. Die Herangehensweise der Tätergruppe über seitliche Schiebetüren sei ähnlich. Bevorzugtes Diebesgut sind elektrische Werkzeuge namhafter Hersteller. Man sollte auf Firmenfahrzeuge achten und sie möglichst an sicheren Orten abstellen, so die Polizei.

Zuletzt waren am Wochenende zwei Kleintransporter in Calbe und einer in Bernburg aufgebrochen worden. Das Diebesgut in Calbe hat einen Wert von 2.000 beziehungsweise 1.000 Euro. Hinzu kommen die Sachschäden an den Fahrzeugen.