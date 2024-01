Neujahr Aufräumen des Feuerwerks nach dem Jahreswechsel: Stadtpflegebetrieb Staßfurt braucht nach Silvesternacht mehr Personal

Stadtpflegebetrieb in Staßfurt muss mehr Personal als sonst einsetzen, um Feuerwerksreste wegzuräumen. Am Rathaus in Förderstedt hat es in der Silvesternacht Vandalismus gegeben.