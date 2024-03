Sechs Pumpen gibt es in Neundorf, damit der Grundwasserspiegel des Ortes nicht zu hoch steigt. Doch wann wurden sie eigentlich erbaut und wie funktioniert das System?

Pumpen in Neundorf

Das Wasser steht derzeit in den Neundorfer Gräben und fließt nur langsam ab. Auch das Pumpenwasser fließt in den Graben.

Neundorf - Rom hat sie, Halle (Saale) hat sie und Neundorf hat sie auch: Wasserpumpen, die den Ort trocken halten. Denn wegen des Grundwassers bestünde die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in die Häuser dringt. Allerdings waren die vergangenen Jahre von geringen Niederschlägen und Trockenheit geprägt. Besonders auffällig war die Trockenheit am Neundorfer Teich zu beobachten: Das Wasser ging so weit zurück, dass das 2021 gebaute Entenhäuschen schon auf dem Teichboden stand. Dazu kam der Gestank von abgestandenem Wasser und Schlamm.