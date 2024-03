Verdienstorden am Bande

Rita Föhse wurde mit dem Bundesverdienstorden am Bande ausgezeichnet.

Magdeburg/Staßfurt - Mit dem Verdienstkreuz am Bande ist Rita Föhse aus Staßfurt ausgezeichnet worden. Verliehen wurde der Orden von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier, überreicht hat ihn Ministerpräsident Haseloff.

Herausragendes Engagement

Die 75-jährige frühere Sekretärin wurde am Mittwoch in der Staatskanzlei für ihr herausragendes vielfältiges Engagement im sozialen Bereich geehrt. Seit 2012 setzt sie sich im Verein Weißer Ring für die Betreuung von Kriminalitätsopfern ein. 2013 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der „Grünen Damen und Herren“ im Ameos-Klinikum Staßfurt und fungiert als Einsatzleiterin.

2020 wurde sie Mitglied des Seniorenbeirats der Stadt Staßfurt und betreut in einem örtlichen Seniorenstift Bewohner. Seit 2010 ist sie stellvertretende Vorsitzende des Kleingärtnervereins Salzwerke-Staßfurt und leitet die Frauengruppe des Vereins.

Zahlreiche Ehrenämter

Zudem ist sie seit 2013 Beisitzerin im Regionalverband Kleingärtner Staßfurt und gehört seit 2018 dessen Vorstand an. „Sie bringen sich hochengagiert und verlässlich in unser Gemeinwesen ein. Mit großer Selbstlosigkeit tragen Sie dazu bei, dass es anderen Menschen gut geht“, wandte sich Haseloff an Föhse.

Ebenfalls geehrt wurde am Mittwoch die 70-jährige frühere Wirtschaftskauffrau Christel Pildner aus Calbe. Und zwar für ihren mehr als 50-jährigen aufopferungsvollen Einsatz bei der Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen.