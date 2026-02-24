Bäckermeister Scholz formt dieser Tage die letzten Sauerteigbrote. Damit geht nicht nur eine Familien-Ära zu Ende, sondern die einer ganzen Handwerkszunft.

Ausgedient: Bäckermeister Ingo Scholz in Hecklingen wird am Sonnabend letztmalig diese Brotformen aus Weidenrohr beziehungsweise Pappmaschee in die Hand nehmen.

Hecklingen/Staßfurt - Eigentlich wollte Ingo Scholz noch bis Jahresende für frische Backwaren sorgen. Jetzt zieht der Hecklinger doch schon die Reißleine. Am Freitag wird der 67-jährige Bäcker- und Konditormeister das letzte Mal echten Sauerteig ansetzen, am Sonnabend letztmalig den Backofen anheizen. Sein Alter ist ein Grund. Die wirtschaftlichen Umstände sind es aber weitaus mehr. „Das letzte Weihnachtsgeschäft war noch nie so schlecht“, beschreibt Scholz die Situation. Die Preise für Kakao und Fette seien explodiert. Die Energie- und Transportkosten ebenso. Löhne sind gestiegen, damit auch die Beiträge für die Berufsgenossenschaft, Versicherungen ...