Wenn Forschung auf Einsatzpraxis trifft: Magdeburg wird im März 2026 zum Treffpunkt für neue Ideen im Brand- und Explosionsschutz.

Magdeburg steht im Fokus von Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz

Magdeburg. - Mitte März 2026 rückt Magdeburg erneut in den Mittelpunkt des fachlichen Diskurses rund um Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz. Am 16. und 17. März veranstalten die Hochschule Magdeburg-Stendal, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge gemeinsam die 8. Magdeburger Brand- und Explosionsschutztage. Worum geht es genau?