weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Interessante Tagung auf Campus: Magdeburg steht im Fokus von Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz

Interessante Tagung auf Campus Magdeburg steht im Fokus von Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz

Wenn Forschung auf Einsatzpraxis trifft: Magdeburg wird im März 2026 zum Treffpunkt für neue Ideen im Brand- und Explosionsschutz.

Von Martin Rieß 24.02.2026, 06:00
Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz sind in Magdeburg Thema.
Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz sind in Magdeburg Thema. Symbolfoto: Martin Rieß

Magdeburg. - Mitte März 2026 rückt Magdeburg erneut in den Mittelpunkt des fachlichen Diskurses rund um Brand-, Explosions- und Katastrophenschutz. Am 16. und 17. März veranstalten die Hochschule Magdeburg-Stendal, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge gemeinsam die 8. Magdeburger Brand- und Explosionsschutztage. Worum geht es genau?