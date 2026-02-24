Mehr als fünf Millionen Euro fließen in die Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes. Nun sind die Bauarbeiten in vollem Gange.

Peter Dosa (rechts) und Richard Krizsanyik sind derzeit mit dem Entkernen des Bahnhofsgebäudes beschäftigt.

Zerbst - Der Zerbster Bahnhof - jahrelang herrschten Frust und Ärger bei den Zerbstern und den Reisenden, denn das historische Gebäude, das Eingangstor der Stadt, bot nicht unbedingt den besten Anblick. Das gehört nun der Vergangenheit an. Ein modernes, kulturelles, multifunktionales und soziales Begegnungszentrum soll es werden, das Zerbster Bahnhofsgebäude. Insgesamt fließen rund 5,5 Millionen Euro in die Sanierung des Bahnhofs.