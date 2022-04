Barby: Archäologischer Fund in Pömmelte

Pömmelte - Es tut sich was in Pömmeltes Mitte. Unweit der Kirche kam ein Findling zu verdienter Ehre, der mehr als ein schlichter Eiszeitimport ist. Beim Bauernstein handelt es sich um einen Findling, der höchstwahrscheinlich durch die Südwanderung des skandinavischen Eises in der Saaleeiszeit in unsere Gegend kam. Nach mündlichen Überlieferungen soll er im 19. Jahrhundert vom Mühlenberg an „Trittels“ Mühle (Ortsausgang in Richtung Barby) in das Dorf geschafft worden sein.