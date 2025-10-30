weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wolmirstedt: Wieso ist das Bürgerhaus ein „hohler Vogel“ und was soll die seltsame Tür?

Bauarbeiten im Wolmirstedter Bürgerhaus stagnieren Wieso ist das Bürgerhaus ein „hohler Vogel“ und was soll die seltsame Tür?

Große Pläne waren mit der Sanierung des Bürgerhauses auf der Schlossdomäne verbunden, doch die stecken in der Sackgasse. Das ärgert den Betreiber-Verein.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 30.10.2025, 14:21
Welche Bedeutung hat die geheimnisvolle Tür an der Westseite des Bürgerhauses? Sie führt ins Nichts. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Das Bürgerhaus auf der Schlossdomäne hat eine Verjüngungskur hinter sich. Doch im Innern sind wesentliche Pläne noch nicht umgesetzt. Das macht Bürgerhaus-Vereinschefin Christina Laqua rasend.