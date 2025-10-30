Bauarbeiten im Wolmirstedter Bürgerhaus stagnieren Wieso ist das Bürgerhaus ein „hohler Vogel“ und was soll die seltsame Tür?
Große Pläne waren mit der Sanierung des Bürgerhauses auf der Schlossdomäne verbunden, doch die stecken in der Sackgasse. Das ärgert den Betreiber-Verein.
Aktualisiert: 30.10.2025, 14:21
Wolmirstedt. - Das Bürgerhaus auf der Schlossdomäne hat eine Verjüngungskur hinter sich. Doch im Innern sind wesentliche Pläne noch nicht umgesetzt. Das macht Bürgerhaus-Vereinschefin Christina Laqua rasend.