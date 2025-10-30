Große Pläne waren mit der Sanierung des Bürgerhauses auf der Schlossdomäne verbunden, doch die stecken in der Sackgasse. Das ärgert den Betreiber-Verein.

Wieso ist das Bürgerhaus ein „hohler Vogel“ und was soll die seltsame Tür?

Welche Bedeutung hat die geheimnisvolle Tür an der Westseite des Bürgerhauses? Sie führt ins Nichts.

Wolmirstedt. - Das Bürgerhaus auf der Schlossdomäne hat eine Verjüngungskur hinter sich. Doch im Innern sind wesentliche Pläne noch nicht umgesetzt. Das macht Bürgerhaus-Vereinschefin Christina Laqua rasend.