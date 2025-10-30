Um die Kruskabrücke im Stadtteil Hasserode streitet Wernigerode seit Jahren. Nun steht fest, wie es nach dem Abriss des Hindernisses bei Hochwasser der Holtemme weitergeht.

Die Kruskabrücke gilt als Hindernis bei Hochwasser der Holtemme in Wernigerode.

Wernigerode. - Spätestens seit dem Harz-Hochwasser 2017 gilt sie als Gefahrenstelle. Um ihren Abriss gab es jede Menge Streit inklusive Klage eines Anliegers. Jetzt hat der Wernigeröder Stadtrat eine wichtige Entscheidung zur Zukunft der Kruskabrücke über die Holtemme getroffen.