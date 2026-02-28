Der Streit um die Kreisumlage könnte schon bald ein Ende haben. Staßfurt und der Salzlandkreis wollen sich offenbar in den kommenden Wochen einigen.

Staßfurt/Salzlandkreis - Seit einigen Jahren streitet die Stadt Staßfurt vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg mit dem Salzlandkreis. Die Verfahren um die Kreisumlage – ein Ausgleichsmechanismus für kommunale Kostenbelastungen – der Jahre 2019 und 2022 will man nun gütig beilegen und eine abschließende Vereinbarung unterzeichnen. Neben einem Radweg geht es darin um feuerwehrtechnische Ausrüstung. Im Vorfeld der Sitzungen von Stadtrat und Kreistag (Donnerstag, 5. März, und Mittwoch, 18. März) kommen noch einmal kritische Stimmen auf.