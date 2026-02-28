Eine Aktion der Oschersleber Stadtverwaltung sorgt für Aufmerksamkeit. Am Eingang des Freibades ist ein Kirschbaum gefällt worden. Zum Vorgang äußert sich nun der zuständige Fachbereichsleiter.

Anfang der Woche ist ein Kirschbaum am Freibad Oschersleben gefällt worden.

Oschersleben - Wenn Bäume gefällt werden, fällt das Anwohnern und Passanten auf. Wenn solche Vorhaben dann auch noch an prominenter Stelle passieren, wird das erst recht bemerkt. So geschehen ist das jetzt in der Breitscheidstraße in der Nähe des Eingangs zum Freibad. Anfang der Woche haben Mitarbeiter des städtischen Bauhofs einen Kirschbaum gefällt. Am vergangenen Dienstag, dem 24. Februar, waren noch die Überbleibsel des Gehölzes zu sehen.