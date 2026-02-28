In der Kinder- und Jugendabteilung Rudern bei Union 1861 Schönebeck trainieren derzeit nur zehn Sportler. Es könnten durchaus noch mehr sein, sagen die Trainer und bringen exzellente Trainingsbedingungen an der Elbe ins Spiel.

Moderne Trainingsgeräte stehen den Kindern und Jugendlichen im Bootshaus von Union 1861 Schönebeck zur Verfügung. Betreut werden sie von Marianne Weidner und Thomas Winkelmann (im Hintergrund). Wer Interesse hat, kann sich dort gern für ein Probetraining melden.

Schönebeck. - Wer einmal früh am Abend am Bootshaus Rudern von Union 1861 Schönebeck vorbeigekommen ist, kennt diesen besonderen Moment: das leise Gleiten der Boote über die Elbe, das rhythmische Eintauchen der Skulls, das Lachen der Kinder, das über das Wasser trägt. Rudern ist mehr als Sport – es ist ein Gefühl von Freiheit und Stärke. Doch die Gemeinschaft ist übersichtlich, denn dem Nachwuchs fehlt es an Nachwuchs.