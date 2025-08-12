weather heiter
  4. Einschulung in Sachsen-Anhalt: Beginn eines aufregenden Abenteuers: 23 Kinder starten in Westeregeln in ihre Schulzeit

In die Westeregelner Grundschule wurden am Sonnabendvormittag 23 Abc-Schützen aus den drei Ortsteilen der Gemeinde Börde-Hakel – Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln eingeschult. Die Kinder durften sich über Zuckertüten und viele gute Wünschen freuen.

Von René Kiel 12.08.2025, 10:00
Nach ihrem ersten Aufenthalt in ihrem künftigen Klassenraum in der Grundschule Westeregeln stellten sich die Abc-Schützen mit ihrer Lehrerin Christin Wenzel zur Freude ihrer Eltern zu einem Gruppenbild auf. (Foto: René Kiel)

Westeregeln/VS - 23 Mädchen und Jungen aus den drei Börde-Hakel-Ortsteilen Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln sind am Sonnabendvormittag im Beisein ihrer Eltern feierlich in die Grundschule in Westeregeln aufgenommen worden.