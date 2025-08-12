Einschulung in Sachsen-Anhalt Beginn eines aufregenden Abenteuers: 23 Kinder starten in Westeregeln in ihre Schulzeit
In die Westeregelner Grundschule wurden am Sonnabendvormittag 23 Abc-Schützen aus den drei Ortsteilen der Gemeinde Börde-Hakel – Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln eingeschult. Die Kinder durften sich über Zuckertüten und viele gute Wünschen freuen.
12.08.2025, 10:00
Westeregeln/VS - 23 Mädchen und Jungen aus den drei Börde-Hakel-Ortsteilen Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln sind am Sonnabendvormittag im Beisein ihrer Eltern feierlich in die Grundschule in Westeregeln aufgenommen worden.