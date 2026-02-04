Vergessene Schultaschen und geschlossene Türen: Die Mehrheit im Magdeburger Stadtrat sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Öffnungszeiten des MVB‑Kundenzentrums.

Eine Straßenbahn fährt durch das winterliche Magdeburg. Immer wieder werden Sachen darin vergessen. Die Abholung im MVB-Kundenzentrum ist nicht so einfach.

Magdeburg. - Sind die Öffnungszeiten des Kundenzentrums der Magdeburger Verkehrsbetriebe noch zeitgemäß? Wenn es nach der Mehrheit im Stadtrat geht, nicht. Was sie stört und warum sich die Oberbürgermeisterin für andere Zeiten einsetzen soll.