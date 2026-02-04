weather schneegriesel
  Nicht sehr kundenfreundlich: Streit um MVB-Öffnungszeiten: Magdeburger Stadtrat für Veränderungen

Vergessene Schultaschen und geschlossene Türen: Die Mehrheit im Magdeburger Stadtrat sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Öffnungszeiten des MVB‑Kundenzentrums.

Von Sabine Lindenau 04.02.2026, 06:30
Eine Straßenbahn fährt durch das winterliche Magdeburg. Immer wieder werden Sachen darin vergessen. Die Abholung im MVB-Kundenzentrum ist nicht so einfach. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Sind die Öffnungszeiten des Kundenzentrums der Magdeburger Verkehrsbetriebe noch zeitgemäß? Wenn es nach der Mehrheit im Stadtrat geht, nicht. Was sie stört und warum sich die Oberbürgermeisterin für andere Zeiten einsetzen soll.