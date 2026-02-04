Nicht sehr kundenfreundlich Streit um MVB-Öffnungszeiten: Magdeburger Stadtrat für Veränderungen
Vergessene Schultaschen und geschlossene Türen: Die Mehrheit im Magdeburger Stadtrat sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Öffnungszeiten des MVB‑Kundenzentrums.
04.02.2026, 06:30
Magdeburg. - Sind die Öffnungszeiten des Kundenzentrums der Magdeburger Verkehrsbetriebe noch zeitgemäß? Wenn es nach der Mehrheit im Stadtrat geht, nicht. Was sie stört und warum sich die Oberbürgermeisterin für andere Zeiten einsetzen soll.