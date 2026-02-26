Aufgrund der Kosten hebt der Verbandsgemeinderat die Zuzahlungen der Eltern für die Betreuung der Kinder in allen Einrichtungen in der Egelner Mulde wieder an.

In der Verbandsgemeinde Egelner Mulde wird den Kindern allerhand geboten, wie zum Beispiel Ostern im Bürgerpark in Egeln.

Egeln - Die Elternbeiträge für die Betreuung der Kinder in den Tagesstätten und Horten der Verbandsgemeinde Egelner Mulde werden nach einer einjährigen Pause infolge der weiteren Kostensteigerungen zum 1. April erhöht. Darauf haben sich die Verbandsgemeinderäte in ihrer letzten Sitzung im Egelner Rathaus einstimmig verständigt. Die Pläne sehen eine Anhebung in drei Stufen vor, und zwar zum 1. April um zirka 8,1 Prozent, zum 1. Januar 2027 um weitere 4,2 Prozent und zum 1. Januar 2028 um noch einmal vier Prozent. Konkret bedeutet das, dass der Elternbeitrag für einen Zehn-Stunden-Platz in der Krippe zum 1. April 2026 um 18 Euro auf 239 Euro steigt, zum 1. Januar 2027 soll es um weitere zehn Euro auf 249 Euro raufgehen und zum 1. Januar 2028 um noch einmal zehn Euro auf 259 Euro.