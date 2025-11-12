Der Stadtrat Hecklingen hat die Elternbeiträge erstmals nach sieben Jahren wieder angehoben. Die Erhöhung soll bereits ab 2026 erfolgen.

So sehen die neuen Elternbeiträge in der Stadt Hecklingen aus.

Hecklingen - Die Eltern müssen sich auf eine höhere Belastung für die Betreuung ihrer Kinder in den vier Tagesstätten der Stadt Hecklingen in Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen einstellen. Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die Kostenbeiträge um insgesamt 30 Prozent in zwei Jahresschritten, beginnend ab dem 1. Januar 2026, anzuheben.