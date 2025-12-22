Die mobile Holzwerkstatt aus Bernburg macht Halt in der Grundschule Löderburg. Warum Sägen, Schleifen und Hämmern, die Kinder stolz machte.

Löderburg - Ein kreativer Vormittag voller Spaß, Handwerk und weihnachtlicher Stimmung erwartete die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschule Löderburg. Wie die Staßfurter Stadtverwaltung mitteilte, machte die mobile Holzwerkstatt der Bernburger Spielemacher von „Kinderhand“ Station in der Schule und verwandelte den Werkraum in eine lebendige Bastelwerkstatt.

Einsatz und Ehrgeiz

Mit viel Einsatz und Ehrgeiz sägten, hämmerten und schliffen die Kinder ihre eigenen kleinen Kunstwerke.

Entstanden sind individuelle Geschenke und liebevoll gestaltete, weihnachtliche Rentiere, die die Kinder stolz mit nach Hause nehmen konnten.

Begeistert waren alle Mädchen und Jungen von der praktischen Arbeit. Auf diesem Weg konnten sie ihre Kreativität auszuleben.

Tatkräftige Unterstützung

In der Mitteilung dankt die Stadtverwaltung dem Team von „Kinderhand“ für die Anleitung und die tatkräftige Unterstützung während des Projekttages, schreibt das Presseteam weiter.

Ermöglicht wurde die Aktion durch eine großzügige Spende des in Bernburg ansässigen Unternehmens Bolduan electronic.

Wiederholung geplant

Bereits Anfang des nächsten Jahres ist eine Wiederholung des Projekttages für die Kinder der ersten und zweiten Klassen geplant.

Weitere angehende Handwerkerinnen und Handwerker sollen die Gelegenheit bekommen, eigene Holzspielzeuge zu gestalten.