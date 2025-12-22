weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  Lutherkarree und Sonnenhaus: 20 Millionen Euro für Neubauten in Wernigerode: Droht Leerstand wegen hoher Mieten?

Luxus statt bezahlbarem Wohnen? In den Neubauten Lutherkarree und Sonnenhaus in Wernigerode liegen die Mieten bei bis zu 17 Euro pro Quadratmeter – was bedeutet das für Normalverdiener?

Von Holger Manigk 22.12.2025, 06:15
22 der 38 Wohnungen im Lutherkarree in Hasserode hat die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode vermietet, dazu zwei der drei angebotenen Gewerbeeinheiten.
Wernigerode. - Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) hat 2025 ihre ersten Neubauten seit 20 Jahren eingeweiht: das Lutherkarree und das Sonnenhaus. Doch die Mietpreise können sich Normalverdiener kaum leisten, klagen Interessenten. Ist Leerstand in den zusammen rund 20 Millionen Euro teuren Projekten die Folge?