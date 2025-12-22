Lutherkarree und Sonnenhaus 20 Millionen Euro für Neubauten in Wernigerode: Droht Leerstand wegen hoher Mieten?
Luxus statt bezahlbarem Wohnen? In den Neubauten Lutherkarree und Sonnenhaus in Wernigerode liegen die Mieten bei bis zu 17 Euro pro Quadratmeter – was bedeutet das für Normalverdiener?
22.12.2025, 06:15
Wernigerode. - Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) hat 2025 ihre ersten Neubauten seit 20 Jahren eingeweiht: das Lutherkarree und das Sonnenhaus. Doch die Mietpreise können sich Normalverdiener kaum leisten, klagen Interessenten. Ist Leerstand in den zusammen rund 20 Millionen Euro teuren Projekten die Folge?