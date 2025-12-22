weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
Mehr als 1000 Bäume in digitaler Datenbank erfasst. Informationen geben Auskunft über Art und Alter der Bäume.

Von Mike Fleske 22.12.2025, 06:20
Die Stadt Genthin hat Bäume in der Innenstadt digital erfasst.
Die Stadt Genthin hat Bäume in der Innenstadt digital erfasst. Foto: Mike Fleske

Genthin - Die Stadt Genthin setzt ihre systematische Baumpflege fort. Schritt für Schritt werden die Bäume straßenzugweise gepflegt, damit das Stadtbild nicht nur ordentlich aussieht, sondern auch langfristig gesund bleibt. Bereits 1600 Bäume im Innenstadtgebiet sind nummeriert, bis Ende Februar folgen weitere 1600. Die Nummern helfen, jeden Baum eindeutig zuzuordnen. Ziel ist, eine die digitale Erfassung im Baumkataster.