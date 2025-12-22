Der Weihnachtsmarkt in Halberstadt sorgt im Netz für Diskussionen: Viele bemängeln fehlende Atmosphäre, zu wenig Angebote und wünschen sich mehr Musik, Deko und Attraktionen. Andere verteidigen den Markt und sehen vor allem nostalgische Vergleiche als Problem.

Weihnachtsmarkt in Halberstadt sorgt für hitzige Debatte: Von ‚jämmerlich‘ bis ‚gar nicht so schlecht‘ – so reagiert das Netz

Der Weihnachtsmarkt in Halberstadt steht seit Jahren in der Kritik. Einheimische haben viele Wünsche.

Halberstadt. - Noch bis zum 23. Dezember findet der Halberstädter Weihnachtsmarkt auf dem Fischmarkt statt. Aber alle Jahre wieder bekommt der Markt einen Shitstorm ab. Die Gestaltung sorgt nicht nur für Kritik von den Besuchern. Auch in dem sozialen Netzwerk Facebook ist er Gesprächsstoff. „Für eine Kreisstadt ist der Weihnachtsmarkt jämmerlich“, kommentiert beispielsweise Bernd Rosenberger. Andere finden, er sei ein Witz.