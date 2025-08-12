Die Arbeit am Batteriespeicher Förderstedt läuft – bis zur Inbetriebnahme dauert es voraussichtlich bis 2027. Derzeit macht Ecostor politisch seine Hausaufgaben.

So ähnlich sollte es in Förderstedt aussehen, wenn im kommenden Jahr alles fertig ist: Ecostor am Standort Bollingstedt aus der Drohnenperspektive.

Förderstedt - „Über sieben Brücken musst Du gehen“ – mit diesem Kult-Schlager der Band Karat, aus dem Jahr 1978, möchte Ecostor gerade politisch für Furore sorgen. Der Betreiber des derzeit im Bau befindlichen Batteriespeichers in Förderstedt befasst sich dieser Wochen mit „strategischer Entbürokratisierung“, wie das Unternehmen aus der Sonnenallee 1 in Kirchheim bei München es nennt. Ein „Sieben-Brücken-Plan“ solle klare politische Weichen für die Zukunft von Energiespeichern wie dem in Staßfurt stellen.