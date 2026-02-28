Altmarkkreis schickt Spezialfahrzeug Quecksilber auf der Straße - „beunruhigende“ neue Entwicklung
In Salzwedels Ortsteil Cheine war in größerer Menge Quecksilber auf einer Wohnstraße entdeckt worden. Unbekannte entfernten am Sonnabend offenbar die Absperrungen. Landwirtschaftliche Fahrzeuge fuhren durch. Wird das Gift nun auf dem Acker verteilt? Die Behörde reagiert.
Aktualisiert: 28.02.2026, 17:17
Cheine - Nachdem am Dienstag auf einer Straße in einem Wohngebiet der Ortschaft Cheine Quecksilber auf der Straße entdeckt wurde, gibt es laut Anwohnerangaben ein „sehr beunruhigendes Update“.