Magdeburg, Deutschland
  4. Quecksilber-Alarm in Salzwedel: Spezialfahrzeug im Einsatz - Anwohner besorgt

Altmarkkreis schickt Spezialfahrzeug Quecksilber auf der Straße - „beunruhigende“ neue Entwicklung

In Salzwedels Ortsteil Cheine war in größerer Menge Quecksilber auf einer Wohnstraße entdeckt worden. Unbekannte entfernten am Sonnabend offenbar die Absperrungen. Landwirtschaftliche Fahrzeuge fuhren durch. Wird das Gift nun auf dem Acker verteilt? Die Behörde reagiert.

Von Gesine Biermann und Beate Achilles Aktualisiert: 28.02.2026, 17:17
Nachdem auf einem Weg in der SalzwedlerOrtschaft Cheine Quecksilber auf der Straße gefunden wurde, haben sich Anwohner mit einem Warnschild beholfen, nachdem die offizielle Absperrung von Unbekannten aggeräumt wurde.  
Cheine - Nachdem am Dienstag auf einer Straße in einem Wohngebiet der Ortschaft Cheine Quecksilber auf der Straße entdeckt wurde, gibt es laut Anwohnerangaben ein „sehr beunruhigendes Update“.