Naturschutz Bode in Staßfurt: Kalkstaub sorgt für Verfärbungen

Ende September hatte ein Angler an der Bodebrücke in Staßfurt-Leopoldshall am Wasser milchige Verfärbungen und einen starken Ammoniakgeruch festgestellt. Der Landesanglerverband hatte Anzeige erstattet. Was Ciech Soda zu dem Vorfall an der Bodebrücke in Staßfurt-Leopoldshall sagt.