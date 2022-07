Bringt Intel dem Salzland mehr Baugebiete?

Schönebeck/Bördeland/Egeln - Im kommenden Jahr beginnen die Bauarbeiten. Der Chipriese Intel baut am Eulenberg in Magdeburg eine neue Fabrik. Rund 10 000 Arbeitsplätze könnten entstehen. Startschuss für die Produktion am westlichen Stadtrand von Magdeburg soll bereits 2026 sein, also in vier Jahren. Der US-Elektronikriese will in Magdeburg in zunächst zwei Chipfabriken rund 17 Milliarden Euro investieren. 3000 direkte Arbeitsplätze sollen entstehen. Nicht jeder, der für seinen Job in die Region kommt, wird auch in der Landeshauptstadt leben. Der Salzlandkreis grenzt direkt an Magdeburg. Schönebeck, Bördeland und die Egelner Mulde könnten von der Intel-Ansiedlung profitieren.