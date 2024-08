Borne - Sein viertes Brunnenfest hat der Förder- und Heimatverein Borne am Wochenende auf dem neugestalteten Dorfplatz gefeiert. Ursprünglich war das schon für Anfang Juni vorgesehen. Da machte eine Unwetterwarnung den Organisatoren jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltung wurde am Freitagabend durch den Brunnentanz mit DJ Chris eröffnet. Sonnabendvormittag folgte ein gemeinsames Essen in gemütlicher Runde.

Simone Offenbecher (l.) und Denise Eckstein-Bunk (2.v.l.) boten den Gästen nicht nur frische Wurst und Gehacktes von der Fleischerei Mathias Schöne aus Atzendorf an, sondern auch selbst gebackenen Kuchen sowie Aufstrich, Frischkäse, Erdbeermarmelade und Honig aus der Region. Gegen 13 Uhr traf ein größere Gruppe mit Teilnehmern der Orgelradtour „Pipe&Bike“ in Borne ein. Sie versammelten sich anschließend zum gemeinsamen Singen in der St. Margareten-Kirche. In deren unmittelbarer Nähe fand wieder ein Flohmarkt nur für Kinder statt.