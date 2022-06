Leben Bürger-Ideen in Staßfurt und Dörfern weiter gefragt

Die Reise geht weiter. Jetzt waren die Einwohner von Förderstedt und Athensleben gefragt, wie es weiter gehen soll in ihrem Ort – und also auch mit ihnen. Ideen für attraktives Wohnen und Leben sind heute, 16. Juni 2022, willkommen in Üllnitz und Glöthe.