Der Staßfurter Bürgermeister René Zok äußert sich erstmals ausführlich nach Mobbing-Vorwürfen gegen seine Frau Melanie Zok. Wie das Stadtoberhaupt zur Kritik steht und wie er damit umgeht.

René Zok ist seit drei Jahren wieder Bürgermeister in Staßfurt. Davor war er schon von 2008 bis 2015 Stadtoberhaupt der Salzstadt.

Staßfurt - Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) steht seit Anfang Juli in der Kritik. Mehrere Mitarbeiter des Rathauses warfen seiner Frau Melanie Zok ein massives Überschreiten von Kompetenzen vor. Die ehrenamtliche Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt soll Machtmissbrauch betrieben und Mitarbeiter gemobbt haben. Mehrere Mitarbeiter sollen krank geworden sein und gekündigt haben. Wie steht der Bürgermeister dazu? Mehrere Wochen schwieg das Stadtoberhaupt. Am Freitag, 8. August, nun hat René Zok eine Erklärung abgegeben, die der Volksstimme vorliegt.