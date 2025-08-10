Machtmissbrauch in Staßfurt? Bürgermeister René Zok geht in die Öffentlichkeit
Der Staßfurter Bürgermeister René Zok äußert sich erstmals ausführlich nach Mobbing-Vorwürfen gegen seine Frau Melanie Zok. Wie das Stadtoberhaupt zur Kritik steht und wie er damit umgeht.
Staßfurt - Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) steht seit Anfang Juli in der Kritik. Mehrere Mitarbeiter des Rathauses warfen seiner Frau Melanie Zok ein massives Überschreiten von Kompetenzen vor. Die ehrenamtliche Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt soll Machtmissbrauch betrieben und Mitarbeiter gemobbt haben. Mehrere Mitarbeiter sollen krank geworden sein und gekündigt haben. Wie steht der Bürgermeister dazu? Mehrere Wochen schwieg das Stadtoberhaupt. Am Freitag, 8. August, nun hat René Zok eine Erklärung abgegeben, die der Volksstimme vorliegt.