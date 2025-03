Campingplatz in Gefahr Ansage vom Salzlandkreis: Campingplatz am Schachtsee Wolmirsleben ab 31. März geschlossen!

Der Salzlandkreis drängt darauf, dass diejenigen, die sich am Großen Schachtsee in Wolmirsleben erholen, das Gelände verlassen. Er will ab dem 1. April notfalls auch Zwang gegen alle anwenden, die sich der Aufforderung widersetzen.