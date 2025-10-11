Cochstedter fordern von der Stadt Hecklingen Aktivitäten für einen sicheren Weg nach Schneidlingen. Ex-Ortsbürgermeister Weißbart fordert den Erhalt des Rathauses.

Cochstedter wollen Rathaus erhalten und fordern einen Radweg

Die Zukunft des Rathauses in Cochstedt war auch Thema der Gesprächsrunde.

Hecklingen/Cochstedt. - Zu Gesprächsrunden hatte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Hendrik Mahrholdt, die Bürger in allen vier Ortsteilen eingeladen, um sie über die aktuelle Haushaltssituation und die Herausforderungen informieren zu können. Das hatte der Stadtrat von ihm verlangt, stieß bei den Einwohnern jedoch nur auf ein mäßiges Echo.