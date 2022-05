Corona: Staßfurt bekommt wieder ein Testzentrum

Testzentrum in Staßfurt könnte schon kommende Woche wieder in Betrieb gehen.

Staßfurt - Am Ende ging alles sehr schnell. Am Donnerstagmorgen hatte Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) erst einen Anruf vom Salzlandkreis bekommen. Er wurde gefragt, ob er den Neumarkt in Staßfurt für ein Schnelltestzentrum wieder zur Verfügung stellen könnte. Er bejahte, gab den Neumarkt frei und noch am gleichen Tag wurden die ersten Zelte und Zäune aufgebaut.