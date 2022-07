Corona: Warum der Salzlandkreis im Sommer in Staßfurt Impfangebote macht

Die Impfstelle, früher Impfzentrum, befindet sich in der Bodestraße 11 in Staßfurt.

Staßfurt - am/vs

Im Kreis wächst die Nachfrage nach Impfangeboten gegen das Corona-Virus. Über die Sommerzeit will der Salzlandkreis deshalb ein Impfangebot wohl auch vorsorglich mit Blick auf Herbst und Winter vorhalten. Das kündigte die Behörde am Dienstag, 5. Juli 2022, an. Zwei Termine gibt es dafür im Juli und August in Staßfurt.

Der Salzlandkreis öffnet dafür die Impfstelle in Staßfurter im Juli und August an zwei Tagen. Damit reagiert die Kreisverwaltung auf Nachfragen zu Impfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus. Laut Robert-Koch-Institut lag die 7-Tage-Inzidenz gestern im Salzland bei 340,3 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet.

„Viele Hausärzte impfen derzeit nicht gegen das Corona-Virus. Deshalb werden wir ein Angebot unterbreiten“, erklärte der für Gesundheit zuständige Fachbereichsleiter Thomas Michling in einer Mitteilung des Kreises

Die Impfstelle in der Bodestraße 11 in Staßfurt ist am Freitag, 22. Juli, von 12 bis 18 Uhr und am Freitag, 19. August, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Verfügung stehen die derzeit verfügbaren Impfstoffe von Biontech und Novavax.

Mitzubringen sind laut Kreisverwaltung Krankenkassenkarte und Impfausweis. Auch Geflüchtete können sich impfen lassen. Sofern keine Krankenkassenkarte vorhanden ist, muss der Personalausweis mitgebracht werden. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, hieß es.

Wer sich erstmals gegen das Corona-Virus impfen lässt, sollte die Möglichkeit am Freitag, 22. Juli, nutzen. Eine notwendige Zweitimpfung kann dann am Freitag, 19. August, erfolgen. Wer seinen Schutz auffrischen will, kann die Tage flexibel wählen.

Für Menschen in Alten-, Pflege- oder Behinderteneinrichtungen organisiert der Kreis weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Aschersleben Impfaktionen in den jeweiligen Einrichtungen. Dafür sind konkrete Bedarfsmeldungen notwendig.