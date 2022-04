Corona: Wie hart trifft Omikron das Salzland?

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich aus. Wie sich Krankenhäuser, Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehren und Stadtwerke in Schönebeck und Staßfurt vorbereiten.

Staßfurt/Schönebeck - Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt in Deutschland wieder für eine steigende Inzidenz. Es wird davon ausgegangen, dass Omikron bald die dominante Variante sein wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat hochgerechnet, dass schon im März sich die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnte.