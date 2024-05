Die Badesaison 2024 wird am Sonnabend offiziell in Egeln eröffnet. Im Juli soll diese Freizeiteinrichtung durch ein neues Piratenschiff insbesondere für die Kinder noch attraktiver werden.

Egeln - Das Waldbad in Egeln, das der Verbandsgemeinde-Egelner Mulde gehört, startet am kommenden Sonnabend, 1. Juni, in die neue Saison. Dort werden sich an diesem Tag um 9 Uhr die Türen für die Badegäste öffnen.