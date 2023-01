Das ändert sich bei den Trink- und Abwassergebühren im Salzlandkreis in 2023

Für die Klärung des Abwassers in Staßfurt ist der WAZV Bode-Wipper zuständig. Dieser hat nun darüber informiert, dass beim Trinkwasser mit höheren Gebühren zu rechnen ist.

Staßfurt - Mit Beginn des Jahres 2023 haben sich in einigen Bereichen höhere Gebühren beziehungsweise Kosten ergeben. Nicht so beim Abwasser in Staßfurt: „Die Abwassergebühren sind trotz der derzeitigen Lage unverändert bei 2,89 Euro pro Kubikmeter“, informiert Andreas Beyer, Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserverbandes Bode-Wipper WAZV. Beim Trinkwasser ist hingegen mit einer Kostensteigerung zu rechnen.