Staßfurt - Die Musik war am Samstagnachmittag über die gesamte Schlachthofstraße in Staßfurt zu hören. Am Mikrofon stand Musiker Klaus „Felli“ Felker und sang für das Publikum, das an diesem Tag auf dem Gelände des Vereins Aktiver Musiker zu Gast war. Dabei wurde nicht nur der Live-Musik gelauscht, sondern es konnten auch Raritäten auf dem Flohmarkt ergattert werden. Der Tag der offenen Tür stand im Zeichen der Musik.