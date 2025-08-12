Das zweite Heimatfest-Wochenende naht – diesmal steigt die Party in Neundorf. Zwei Tage Programm für die Familie, zweimal Tanz bis zur späten Stunde.

Neundorf - Am Freitag und Samstag, 15. und 16. August, lädt „Krähenstedt“ zum Heimatfest. Neundorf steht zwei Tage im Zeichen von Spiel, Spaß und Spannung für Jung wie Alt aus nah und fern. Zwei Partys – jeweils von 18.30 Uhr an – laden zu Tanz und Unterhaltung. Freitag geht’s um 18 Uhr los, am Samstag startet man um 11 Uhr, unter anderem mit Mittagessen aus dem „Krähenkessel“ der Neundorfer Feuerwehr. Das Zentrum der Party ist die Freilichtbühne an der Turnhalle.