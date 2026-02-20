Von der Geschichte der Entwicklung der Lautsprecherbox erzählt die neue Sonderausstellung im RFT-Museum. Warum die Schau vor allem junge Menschen begeistern wird.

Dem guten Ton auf der Spur

Gerald Gauert hält eine echte Muschel, die in den 20er Jahren als Lautsprecher diente, in der Hand. Beim Aufbau der Erlebnisausstellung wurde Gerald Gauert von seiner Frau Manuela, sowie den RFT-Vereinsmitgliedern Detlef Marbach, Gerd Spielberg und Jörg Kulbe unterstützt.

Staßfurt. - Der gute Ton begann mit einer Stricknadel, die 1861 sprechen lernte. Unglaublich, aber wahr. Diese Nadel war mit einer Spule umwickelt und auf einem Holzkästchen als Resonanzkörper befestigt. Die „sprechende Stricknadel“ von Johann Philipp Reiß gilt als Geburtsstunde des Lautsprechers.