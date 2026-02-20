Dem guten Ton auf der Spur
Von der Geschichte der Entwicklung der Lautsprecherbox erzählt die neue Sonderausstellung im RFT-Museum. Warum die Schau vor allem junge Menschen begeistern wird.
20.02.2026, 10:33
Staßfurt. - Der gute Ton begann mit einer Stricknadel, die 1861 sprechen lernte. Unglaublich, aber wahr. Diese Nadel war mit einer Spule umwickelt und auf einem Holzkästchen als Resonanzkörper befestigt. Die „sprechende Stricknadel“ von Johann Philipp Reiß gilt als Geburtsstunde des Lautsprechers.