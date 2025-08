Der 19. Tag der Regionen in Staßfurt ist zugleich die Premiere des Königinnentags Sachsen-Anhalt. Falls alles klappt, soll dieser bald landesweit stattfinden.

Staßfurt - „Nur die Region hat hier das Wort“, so kündigen die Organisatoren den 19. Tag der Regionen sowie den ersten Königinnentag Sachsen-Anhalt an. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. September, lautet das vorrangige Motto in Staßfurt „Starke Regionen – Starke Demokratie“.

Lebens- und liebenswert

Man wolle die Heimat gemeinsam stark, lebens- und liebenswert machen, heißt es weiter. Ob Handwerk, Wirtschaft, Kultur oder sozialer Bereich: Die Anmeldungen für alle, die mitmachen wollen, laufen. „Die Messe soll dazu dienen, dass alle, die in der Region was machen, sich präsentieren können: Unternehmer, Vereine oder Sozialverbände“, sagt Burkhard Nimmich, Gastronom und Vorsitzender des Vereins „Tag der Regionen Salzlandkreis“. Ganztägig soll es Darbietungen von Kulturgruppen geben.

Alle zwei oder drei Jahre

Der Tag der Regionen – Sonntag, 28. September, Benneckscher Hof – startet um 10 und endet um 18 Uhr. Zu entdecken gibt es neben dem Schaffen der unterschiedlichen Akteure auch die Kulinarik der Region. Bereits von Freitag an läuft zudem die Premiere des ersten Königinnentags des Landes. „Erst mal sehen, wie Staßfurt läuft“, sagt Nimmich. Letztlich solle der Königinnentag eine Veranstaltungsreihe sein, die alle zwei oder drei Jahre stattfindet. Auch in anderen Orten, vielleicht beim nächsten Mal in Stendal (Altmark).

Mit Party

Höhepunkt ist die Hoheitenparty am Sonnabend, 27. September, im „Nimm mich“, das Restaurant von Burkhard Nimmich in der Neundorfer Straße 35b. Die Planung sei noch im Gange. Fest steht, es kommt ein DJ – und „es wird eine richtige Party sein“. Aufeinandertreffen die Produktköniginnen des Landes – Staßfurt ist mit Salzfee Julia Schellack vertreten, die Staßfurt auf dem Tag der Regionen des vergangenen Jahres wählte.

Kontakt zum Verein „Tag der Regionen Salzlandkreis“ lässt sich über Burkhard Nimmich aufnehmen. Erreichbar ist der Vorsitzende etwa unter Telefon (0172) 3 47 58 09.