Die Anfang April vom Salzlandkreis vorgenommene Schließung des Naherholungszentrums am Großen Schachtsee in Wolmirsleben stößt beim Präsidenten des Landesverbandes der Campingwirtschaft, Peter Ahrens, auf Unverständnis.

Verbandschef kritisiert Schließung des Naherholungszentrums am Wolmirslebener Schachtsee

Der Strandbereich des Naherholungszentrums „Großer Schachtsee“ in Wolmirsleben im Hintergrund bleibt in diesem Jahr verwaist. Dort kann wegen der Schließung der Anlage derzeit nicht gebadet werden.

Wolmirsleben/VS - Die Anfang April vom Salzlandkreis unter Hinweis auf Mängel beim Baurecht sowie beim Brandschutz vollzogene Schließung des Campingplatzes am Großen Schachtsee in Wolmirsleben sorgt bei den Dauercampern für Verdruss. Wie bewertet der Präsident des Landesverbandes der Campingwirtschaft in Sachsen-Anhalt, Peter Ahrens, die Stilllegung der Anlage? Das Gespräch mit ihm führte Volksstimme-Redakteur René Kiel.