Die Sanierungsarbeiten auf dem Sperlingsberg in Stendal gehen voran. Der Platz wird schick gemacht, doch für die Händler in der Einkaufspassage bringt das Probleme mit sich.

Sanierung Sperlingsberg in Stendal: Händler leiden unter der Situation

Stendal - Der Sperlingsberg in Stendal wirkte stets wie das ungeliebte Kind der Fußgängerzone. Ein Anhängsel, mit einem hohen Leerstand in den angrenzenden Läden. Seit Anfang Mai 2025 rücken Bauarbeiter dem Areal mit schwerem Gerät zu Leibe. Die Oberfläche ist aufgerissen, Betonsteinpflaster wird gesetzt, Gehbänder am Rand sollen mit Natursteinplatten kenntlich gemacht werden.