Mit Verfügungsfonds wollen Gewerbetreibende und Wirtschaftsförderer Staßfurts Innenstadt beleben. Mit der Aldi-Ansiedlung am Neumarkt ist man auf Neustart gepolt.

Staßfurt - Ein belastbares Netz aus Nahversorgern in der Kernstadt, und das in einem sozial wie ökologisch verträglichen klimatischen Umfeld: Das, was Wirtschaftspolitiker dieser Tage gern „Doughnut Economics“ – das Berliner Bauernkrapfen-Modell einer starken Mitte mit Strahlkraft – nennen, ist in Staßfurt seit der Neugestaltung des Stadtsees und damit nahezu zwei Jahrzehnten gelebter Alltag. 2026, das Jahr des Aldi-Umzugs von der Salzrinne auf den Neumarkt, wollen Gewerbetreibende und Wirtschaftsförderer die alte Idee stärken. Neue Verfügungsfonds, so der Tenor der AG Innenstadtbelebung, sollen mehr Leben in die (Innen-)Stadt bringen – und das Interesse von Händlern wie privaten Kapitalgebern wecken.