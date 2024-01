Warum Undine Rosenthal ihr Textilgeschäft „Devil’s Heart“ in der Staßfurter Innenstadt Ende Januar aufgibt und wie es dann für sie weitergeht.

Das Textilgeschäft in Staßfurt schließt Ende Januar. Danach beginnt für Undine Rosenthal, Inhaberin vom „Devil’s Heart“, ein neuer Lebensabschnitt.

Staßfurt - Die Kollegin vom Laden gegenüber kommt schnellen Schrittes in die Kottenstraße 1-2. Und erntet ein strahlendes Lächeln von Undine Rosenthal. Das ist kein aufgesetztes „Wie geht’s dir?“, sondern ein interessiertes „Erzähl mir, was in deinem Leben aktuell passiert“.