Unter schleppender Bearbeitung von Förderanträgen leidet die Arbeit des Leader-Vereins, der Projekte in Staßfurt, Hecklingen und der Egelner Mulde voranbringen will.

Pfarrer i. R. Gottfried Eggebrecht (l.) zeigte der Leader-Managerin Gudrun Viehweg (2.v.r.) , dem Vereinsvorsitzenden Michael Stöhr und dem Vorstandsmitglied des Förder- und Heimatvereins Borne, Denise Eckstein-Bunk, die mit EU-Fördergeldern restaurierten Deckengemälde in der Autobahnkirche in Brumby.

Brumby/Egeln/Hecklingen - Der Vorsitzende des Leader-Vereins LAG Börde, Bode, Auen, Michael Stöhr, und die Leader-Managerin Gudrun Viehweg haben in einer Mitgliederversammlung in der Autobahnkirche in Brumby erneut deutliche Kritik an der überbordenden Bürokratie und der schleppenden Bearbeitung von Förderanträgen durch das Land Sachsen-Anhalt geäußert. Darunter leide die Arbeit des Vereins, der Investitionen in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde mithilfe von EU-Fördermitteln auf den Weg bringen will.