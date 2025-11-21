Leader-Verein Die Bürokratie erschwert Projekte
Unter schleppender Bearbeitung von Förderanträgen leidet die Arbeit des Leader-Vereins, der Projekte in Staßfurt, Hecklingen und der Egelner Mulde voranbringen will.
21.11.2025, 19:45
Brumby/Egeln/Hecklingen - Der Vorsitzende des Leader-Vereins LAG Börde, Bode, Auen, Michael Stöhr, und die Leader-Managerin Gudrun Viehweg haben in einer Mitgliederversammlung in der Autobahnkirche in Brumby erneut deutliche Kritik an der überbordenden Bürokratie und der schleppenden Bearbeitung von Förderanträgen durch das Land Sachsen-Anhalt geäußert. Darunter leide die Arbeit des Vereins, der Investitionen in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde mithilfe von EU-Fördermitteln auf den Weg bringen will.