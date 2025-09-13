Der Leader-Verein diskutiert derzeit über die Verwendung der Fördermittel.

Was wird aus der Leader-Förderung der Kirchen?

Im vorigen Jahr wurde neben der Förderung der Sanierung der Fassade der St.-Laurentius-Kirche in Groß Börnecke auch die Erweiterung der Glockenanlage beschlossen.

Hecklingen/Groß Börnecke - Sollen Investitionen der Kirchengemeinden in den Gotteshäusern in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde weiter aus den EU-Kassen hoch gefördert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der Verein LAG Börde, Bode, Auen. Er unterstützt Projekte, die die Region voranbringen und die Investoren, damit sie dafür Zuschüsse aus den entsprechenden Förderprogrammen der EU bekommen.