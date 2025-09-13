Hecklingen/Groß Börnecke Was wird aus der Leader-Förderung der Kirchen?
Der Leader-Verein diskutiert derzeit über die Verwendung der Fördermittel.
Hecklingen/Groß Börnecke - Sollen Investitionen der Kirchengemeinden in den Gotteshäusern in den Städten Staßfurt und Hecklingen sowie in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner Mulde weiter aus den EU-Kassen hoch gefördert werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der Verein LAG Börde, Bode, Auen. Er unterstützt Projekte, die die Region voranbringen und die Investoren, damit sie dafür Zuschüsse aus den entsprechenden Förderprogrammen der EU bekommen.