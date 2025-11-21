weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Hinter diesen 24 Türchen verbirgt sich mehr als nur Weihnachtsstimmung: Der Wernigeröder Adventskalender lockt mit Gewinnen im Wert von 7.000 Euro - und er hilft Menschen und Vereinen, die dringend Unterstützung benötigen

Von Sandra Reulecke 21.11.2025, 19:00
Mit der Unterstützung von regionalen Unternehmern hat Fotograf Ronald Göttel (rechts) einen Adventsloskalender für den guten Zweck zusammengestellt.
Mit der Unterstützung von regionalen Unternehmern hat Fotograf Ronald Göttel (rechts) einen Adventsloskalender für den guten Zweck zusammengestellt. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Nein, nicht für jeden ist die Weihnachtszeit besinnlich und von Vorfreude geprägt. Es gibt Menschen, die gegen schwere Erkrankungen kämpfen, andere beschäftigen finanzielle Sorgen oder Zukunftsängste. Um sie zu unterstützen, hat sich der Fotograf Ronald Göttel etwas Besonderes einfallen lassen: den Wernigeröder Adventsloskalender.