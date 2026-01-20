Die Sonderausstellungen im Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt laufen – am Sonntag startete man feierlich ins Ausstellungsjahr. „Klare Töne“ inbegriffen.

Eröffnungsfeier der bis zum 26. Februar laufenden Ausstellungen im Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt.

Staßfurt - Im Bergbaumuseum laufen seit Sonntag die Sonderausstellungen „Augenschmaus“ und „Holzhäuser und kleine Keramikfiguren“ mit Malereien/Skulpturen der Magdeburger Künstlerin Nora Zess, „Wenn die Seele fliegt“ der Magdeburger Malerin Helen Ahmad sowie „160 Jahre Maschinen und Apparate“ zur Geschichte des Chemieanlagenbaus Staßfurt, kurz CAS. Das sagen die Beteiligten zur Eröffnung des Ausstellungsjahrs.