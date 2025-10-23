Grünflächen, das sind möglichst saubere Gärten und Parks, aber auch Straßenbegleitgrün und mehr. Die Pflege ist aufwendig – und schadet zunehmend Gerät wie Umwelt.

Staßfurt - Farbeimer, Pinsel und Bau-Utensil, dazu defekte Gartengeräte, gebrochene Gartenscheren und Grünschnitt, runtergerockter Kunstrasenteppich, kaputte Stühle oder löchrige Wasserbehälter – die Parks, Grünflächen und Feldflur Staßfurts spicken dieser Tage die Spuren der herbstlichen Gartenarbeiten. Ein doppeltes Ärgernis für die Umwelt-, Abfall- und Pflegebetriebe von Land wie Kommune! Man kann, soll oder muss zusätzlich aufräumen – eine Frage von Anstand, Sicherheit und Ordnung. Obendrein ziehen etwa in höherem Gras oder Gräben gehortete Abfälle die Arbeitsgeräte in Mitleidenschaft.