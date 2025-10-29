Von Popstar-Absturz über Rocklegende bis zum Schlagerkaiser: Das Union-Kino Genthin verwandelt sich am Wochenende in einen Musikclub.

Vom Boss bis zum Kaiser: Drei Filme rund um das Thema Musik

Genthin - Das Genthiner Union-Kino steht am Wochenende ganz im Zeichen der Musik. Drei Filme, drei Perspektiven, ein Thema: die Kraft der Lieder und Geschichten, die verbinden.

Los geht es mit der Komödie No Hit Wonder mit Florian David Fitz und Nora Tschirner (FSK 12). Daniel, einst gefeierter Musiker, ist abgestürzt – statt Stadionjubel gibt es Klinikalltag. Doch als er dort auf Dr. Lissi Waldstett trifft, nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung.

Gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe einsamer Menschen entdecken sie das Singen neu – als Therapie, als Trost, als Aufbruch. Der Film läuft jeweils um 17.15 und 20 Uhr.

Entstehung von Bruce Springsteens Album „Nebraska“

Ebenfalls zu diesen Zeiten ist Springsteen: Deliver Me From Nowhere zu sehen – ein intensives Biopic (FSK 12) über Bruce Springsteen, gespielt von Jeremy Allen White. Im Jahr 1982 zieht sich der Musiker zurück, um in einem stillen Schlafzimmer sein wohl persönlichstes Werk zu schaffen: das Album Nebraska.

Der Film begleitet ihn durch kreative Zweifel, Einsamkeit und Erleuchtung – die Geburt einer Legende, fern von Glamour und Showbiz, nah an der Seele eines Künstlers.

Konzertdokumentation über den Schlagerkaiser

Wer es lieber deutsch und emotional mag, kann am Sonnabend und Sonntag jeweils um 15.15 Uhr 50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik erleben. Der Dokumentarfilm (frei ohne Altersbeschränkung) wirft einen intimen Blick auf das Leben des beliebten Sängers, begleitet von Szenen seiner restlos ausverkauften "RK50"-Tournee. Nähe, Nostalgie und große Bühnenmomente machen diesen Film zur Hommage an eine unverwechselbare Stimme der deutschen Musikgeschichte.

Ob Pop, Rock oder Schlager – das Union-Kino Genthin lässt an diesem Wochenende keinen Ton ungehört. Tickets sind an der Kinokasse oder online über das Buchungssystem der Kinowebseite erhältlich.