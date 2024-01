Ärger wegen Mäharbeiten Die Grünpflege in Staßfurts Ortsteilen ist weiterhin das Sorgenkind der Räte – Ist eine Änderung in Sicht?

Wie die Stadtratsfraktion SPD/Grüne den Stadtpflegebetrieb Staßfurt in die Pflicht nehmen will, öfter aktiv zu werden in den Ortsteilen. Was Ortschaftsräte dazu sagen.